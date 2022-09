Londres: cirurgias e velórios são cancelados devido a funeral da rainha

Londres e Brasília — O funeral da rainha Elizabeth II, marcado para esta segunda-feira (19/9), alterou as atividades do serviço de saúde no Reino Unido. Milhares de consultas hospitalares, velórios e consultas médicas foram canceladas, após o rei Charles III declarar a data como feriado nacional na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês), serviços de emergência e oncologia seguirão funcionando. Os pacientes com cirurgias e consultas adiadas serão contatados, por telefone ou mensagem de texto, e terão os serviços remarcados.

De acordo com informações do The Guardian, os procedimentos incluem cirurgias de ortopedia e oftalmológicas, exames de pré-natal e alguns tratamentos contra o câncer. Os cancelamentos teriam aumentado as listas de espera para serviços hospitalares em território britânico, que atingiram o recorde de 6,8 milhões de pessoas em julho.

A Associação Nacional de Diretores de Funerárias do Reino Unido informou, ao jornal inglês, que alguns funerais agendados para a data do velório da rainha foram remarcados.

“A maioria dos serviços funerários agendados para 19 de setembro foram organizados há muitas semanas, então os diretores funerários, cemitérios e crematórios estão trabalhando com as famílias enlutadas para encontrar a melhor abordagem para cada caso”, diz a nota.

Repercussão Nas redes sociais, cidadãos da Grã Bretanha manifestaram-se com indignação sobre a onda de cancelamentos e remarcações. Alguns relataram que serviços do velório foram todos arranjados e pagos, e familiares deslocaram-se para participar de uma cerimônia fúnebre que foi adiada sem aviso prévio.

A situação foi considerada por usuários no Twitter como “absurda” e “desprezível”. Um usuário questionou: “Por que os funerais programados dos falecidos devem ser cancelados porque a rainha morreu? Sua vida não é mais digna do que a deles”.

“Por que o governo e o rei Charles III estão permitindo isso? É por isso que digo que a Monarquia simboliza desigualdades arraigadas”, declarou outro.

“Organizar um funeral para um ente querido é incrivelmente estressante. Você está lutando com sua dor enquanto tenta garantir que seu ente querido tenha a melhor despedida. Não consigo imaginar a dor e a mágoa de saber que um funeral foi cancelado porque é o mesmo dia que o da rainha”, declarou uma cidadã do Reino Unido.

