Londrina começa Série B com o pé direito: 2 a 0 no Náutico

A manhã de domingo (10) foi de alegria para os torcedores do Londrina que compareceram ao Estádio do Café. A equipe se impôs diante do Náutico, vencendo por 2 a 0 na estreia na Série B de 2022. O Tubarão começou com o pé direito a busca pelo retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, da qual não participa desde 1982.

⚪🔵 Primeira vitória! A estreia no @BrasileiraoB foi com vitória no Estádio do Café. Jhonny Lucas e Gabriel Santos marcaram e o LEC derrotou o Náutico por 2 a 0. Nosso próximo duelo é fora de casa, contra o Criciúma, na quinta-feira (14). pic.twitter.com/ICU3WQd9vB — Londrina E C (@LondrinaEC) April 10, 2022

O jogo foi decidido na reta final da primeira etapa. Aos 35 minutos, após cobrança rápida de lateral pela esquerda, Caprini fez boa jogada e cruzou rasteiro. Johnny Lucas dominou e chutou colocado para fazer um bonito gol, acertando o canto direito da meta defendida por Lucas Perri.

Cinco minutos depois, após contra-ataque, Samuel Santos foi acionado pela direita, avançou e cruzou perfeitamente para Gabriel Santos cabecear na cara do gol, deslocando o goleiro adversário e marcando o segundo.

Na segunda etapa, o Náutico teve boas chances para diminuir, mas o Londrina desperdiçou chance ainda melhor, quando Eltinho, sem goleiro, não conseguiu completar o cruzamento de Gabriel Santos.

Com o triunfo por 2 a 0, o Tubarão se junta ao Bahia na ponta da classificação da Série B, no critério saldo de gols. Na outra ponta, o Náutico acompanha o Cruzeiro dividindo a lanterna. As duas partidas restantes da rodada de abertura da competição (Novorizontino x CRB e CSA x Criciúma) acontecerão apenas no dia 4 de maio, já que CRB e CSA entraram em campo no sábado (9) pelo Campeonato Alagoano.

Na próxima rodada, o Londrina visita o Criciúma, na quinta-feira (14). No dia seguinte, o Náutico recebe o Bahia no Estádio dos Aflitos.