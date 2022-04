Lord Vinheteiro elogia músicas de Anitta: ‘Obra de arte’

Nesta sexta-feira, 8, o programa Pânico recebeu o youtuber Fabricio di Paolo, conhecido como Lord Vinheteiro. Músico e engenheiro de áudio, ele opinou sobre as músicas da cantora Anitta, que lançará na próxima terça-feira, 12, o álbum “Versions Of Me”. “A música dela é bem produzida, mas não é boa. Quem produziu, quem sentou lá, o engenheiro de áudio que criou a música e fez a mixagem, fez uma obra de arte. Mas o conteúdo em si da música da Anitta…”, disse. Entre os sucessos da artista, destacam-se na produção nomes nacionais e internacionais, como Pharrell Williams, Papatinho e a dupla norueguesa Stargate, com as músicas “Goals”, “Onda Diferente” e “Girl From Rio”, respectivamente.

Apesar dos elogios à música de Anitta, Vinheteiro não pensa o mesmo sobre o funk. “Eles se ofendem com qualquer coisa. Você fala que a música deles é ruim e eles se ofendem”, disse. “Ninguém se dedica a vida inteira a tocar aquela porcaria lá, né?”, questionou. Criticado por suas opiniões sobre o mundo da música, Vinheteiro afirmou que releva os comentários negativos. “Sinceramente, eu estou muito feliz. As pessoas me cumprimentam.”

Confira na íntegra a entrevista com Lord Vinheteiro: