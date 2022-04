Lords Of The Fallen 2 será lançado em 2023 para Xbox Series X|S

Os desenvolvedores da CI Games aproveitaram a oportunidade oferecida pelo seu recente balanço financeiro com investidores para voltar a falar sobre Lords of the Fallen 2, o próximo capítulo da franquia de ação de RPG inaugurada em 2014 pela Deck13 Interactive.

O primeiro e importante esclarecimento foi oferecido pelo CEO da CI Games, Marek Lech Tyminski, que disse estar acreditando que chegou a hora de explicar aos acionistas da empresa polonesa e fãs da série que:

“Lords of the Fallen 2 é nosso maior e mais ambicioso projeto em desenvolvimento. A máquina promocional para a campanha de marketing começará no terceiro trimestre deste ano. A produção do jogo está a decorrer de acordo com o planejado, e com isso, o jogo deverá ser lançado em 2023.”

O principal executivo da empresa de Varsóvia também explica como todos os jogos da empresa são principalmente Single-Player mas que, para os títulos que serão lançados no futuro, espera-se a implementação de elementos Multiplayer não especificados.

O CEO da CI Games, no entanto, prefere não fornecer mais detalhes ou esclarecimentos sobre a presença de um componente Multiplayer em Lords of the Fallen 2, que lembramos estar ausente no primeiro capítulo. Ainda na relação com acionistas, Tyminski confirmou que Lords of the Fallen 2 será um jogo de nova geração e, consequentemente, só será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com um orçamento significativamente superior ao do primeiro jogo.

O título será executado no Unreal Engine 5, e de acordo com o chefe da CI Games, o motor gráfico da Epic Games será o motor principal que a empresa usará para todos os seus futuros videogames.