Lorient empata com o Reims e perde chance de assumir a ponta do Francês

Surpresa do Campeonato Francês, o Lorient poderia ter assumido a liderança da competição neste sábado, de forma provisória. No entanto, a equipe ficou no empate com o Reims, em 0 a 0, atuando em casa.

Com o resultado, o time permanece na vice-liderança, mas pode ver o Paris Saint-Germain abrir vantagem na ponta da Ligue 1.

O time parisiense tem os mesmos 26 pontos do Lorient, mas entra em campo neste domingo em clássico contra o Olympique de Marselha, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Caso o PSG vença o confronto, irá abrir três pontos de distância sobre o Lorient. Por outro lado, se o Marselha sair vitorioso, pode assumir o segundo lugar e jogar o Lorient para a terceira posição.

O Lorient volta a campo no próximo domingo, quando visita o Troyes, às 10 horas.