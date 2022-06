Los Angeles FC anuncia contratação de Gareth Bale, ex-Real Madrid

O Los Angeles FC dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira a contratação do capitão da Seleção do País de Gales, Gareth Bale, por um ano, com opção de renovação até 2024.

“Este é o lugar certo para mim e minha família e o momento certo na minha carreira. Mal posso esperar para começar a trabalhar com o time e me preparar para ganhar mais troféus em Los Angeles”, afirmou Bale sobre sua chegada ao novo time.

O atacante de 32 anos passou nove temporadas no Real Madrid, onde marcou 106 gols em 258 jogos. Além disso, conquistou cinco vezes a Liga dos Campeões da Europa, quatro Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhóis.

“Gareth é um dos jogadores mais dinâmicos e emocionantes de sua geração”, disse o co-presidente e gerente-geral do LAFC, John Torrington.

Pela Seleção do País de Gales, Bale disputou 105 jogos desde 2006, marcando 28 gols. Nas eliminatórias europeias, ele ajudou a equipe galesa a se classificar para a Copa do Mundo de 2022 depois de 64 anos sem disputar um Mundial.