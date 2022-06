Lotofácil, 2.537: duas apostas de MG acertam 15 dezenas e levam R$ 435 mil

Uma aposta de Belo Horizonte e outra de Minduri, em Minas, acertaram as 15 dezenas do concurso 2.537 da Lotofácil, realizado na noite desta quinta-feira (2) em São Paulo. Outra aposta de Brasília (DF) também acertou as dezenas e levará R$ 435.336,04.

Veja as dezenas sorteadas: 02 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24

Nesta sexta-feira (3), o prêmio para as apostas vencedoras é de R$ 1,5 milhão.

Mega-Sena

Uma aposta simples feita no Rio de Janeiro (RJ) acertou sozinha as seis dezenas do concurso 2.487 da Mega-Sena desta quinta e levou um prêmio de R$ 3.681.934,22.

Veja as dezenas sorteadas: 23 – 36 – 42 – 48 – 54 – 58.

O próximo sorteio será neste sábado (4).