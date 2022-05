Lotofácil 2531, Quina 5863, Timemania 1788: resultado das loterias (26/5)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (26/5) os prêmios das loterias Quina, Lotofácil, Timemania, Dupla-Sena e Dia de Sorte. O evento aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP). Veja abaixo como foi a transmissão do sorteio e confira na matéria os resultados dos concursos.

Quina 5863

O concurso 5863 da Quina vai pagar R$ 5 milhões a quem acertar os cinco números sorteados de 01 a 80.

Confira as dezenas: 20 – 23 – 33 – 54 – 60



A Caixa informou que ninguém acertou as cinco dezenas. Assim, o prêmio do concurso 5864 será de R$ 6 milhões. O sorteio ocorre nesta sexta-feira (27/5).

Lotofácil 2531

O concurso 2531 da Lotofácil distribuirá R$ 9 milhões. Ganha o prêmio principal quem acertar 15 números de 01 a 25.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

Três apostas fizeram 15 números e vão receber, cada uma, R$ 2.914.103,29. Os jogos foram realizados em Fortaleza-CE, Cabio Frio-RJ e Mogi das Cruzes-SP.

Os participantes do concurso 2532, nesta sexta-feira (27/5), concorrem a R$ 1,5 milhão.

Timemania 1788

O concurso 1788 da Timemania paga R$ 23,5 milhões a quem cravar sete números dos dez escolhidos de 01 a 80.

Confira as dezenas: 06 – 08 – 15 – 26 – 41 – 44 – 74

Time do coração: Caxias/RS

Não houve apostas premiadas com sete acertos. Desta forma, o valor subiu para R$ 24 milhões no concurso 1789, no sábado (28/5).

Dupla-Sena 2370

O concurso 2370 distribui R$ 3,6 milhões a quem acertar as seis dezenas, de 01 a 50, em dois sorteios.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 04 – 05 – 10 – 13 – 36 – 38

2º sorteio: 11 – 18 – 23 – 30 – 38 – 43

Novamente acumulada, a Dupla-Sena tem prêmio estimado em R$ 4 milhões no concurso 2371, neste sábado (28/5).

Dia de Sorte 609

O concurso 609 do Dia de Sorte paga R$ 900 mil a quem acertar sete números de 01 a 31.

Confira as dezenas: 02 – 04 – 09 – 11 – 19 – 30 – 31

Mês da sorte: 05 (maio)

Ninguém cravou as sete dezenas. No sábado (28/5), o valor a ser sorteado no concurso 610 é de R$ 1,2 milhão.