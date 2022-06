Lotofácil 2536, Quina 5868, Lotomania 2320: resultados das loterias (1/6)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (1/6) os prêmios das loterias Lotofácil, Lotomania, Quina e Super Sete. O evento acontece às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

A transmissão do sorteio pode ser vista no vídeo abaixo. O Estado de Minas publicará os resultados dos concursos em tempo real. Basta atualizar a página e conferir as dezenas apuradas.

Quina 5868

Para ganhar a Quina é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas. O prêmio para este concurso é de R$ 2,2 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

Lotomania 2320

Quem acertar as 20 dezenas sorteadas leva o prêmio máximo, que está acumulado em R$ 23 milhões para este concurso. Se houver mais de um ganhador, o valor será dividido.

Veja os números sorteados:

Super Sete 251

Ganha quem acertar as sete dezenas sorteadas. O prêmio para este concurso é de R$ 2,35 milhões, valor que será dividido caso haja mais de um ganhador.

Confira as dezenas sorteadas:

1ª coluna:

2ª coluna:

3ª coluna:

4ª coluna:

5ª coluna:

6ª coluna:

7ª coluna:

Lotofácil 2536

O apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas vai levar o prêmio acumulado de R$ 3,6 milhões. Caso haja mais de um ganhador, o valor será dividido.

Confira as dezenas sorteadas: