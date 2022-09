Três apostas registradas no Distrito Federal acertaram os números da Lotofácil da Independência e levaram, cada uma, R$ 2,2 milhões.

Os jogos foram feitos na Loteria 106, na Asa Sul; na Loteria do Zico, que fica no Gama; e na Lotérica Globo, localizada em Taguatinga Norte.

O cobiçado prêmio da Lotofácil da Independência, de R$ 177 milhões, será rateado entre 79 apostas ao todo. Os sortudos estão espalhados por 21 estados e pelo Distrito Federal. Cada um vai receber, em média, 2,2 milhões.

O sorteio do Concurso nº 2.610 ocorreu na noite deste sábado (10/9), em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 24.

Confira onde foram feitas as 79 apostas vencedoras.

Internet: 6 apostas

São Paulo: 15 apostas

Minas Gerais: 9 apostas

Alagoas: 2 apostas

Amazonas: 1 aposta

Bahia: 3 apostas

Ceará: 2 apostas

Espírito Santo: 1 aposta

Goiás: 4 apostas

Distrito Federal: 3 apostas

Maranhão: 3 apostas

Mato Grosso do Sul: 1 aposta

Mato Grosso: 6 apostas

Pará: 4 apostas

Paraíba: 1 aposta

Pernambuco: 1 aposta

Paraná: 4 apostas

Rio de Janeiro: 3 apostas

Rio Grande do Norte: 4 apostas

Roraima: 1 aposta

Rio Grande do Sul: 2 apostas

Santa Catarina: 1 aposta

Tocantins: 2 apostas

O post Lotofácil da Independência: veja onde foram feitas as 3 apostas vencedoras no DF apareceu primeiro em Metrópoles.