Louro José de Tom Veiga faz aparição inédita no ‘Mais Você’ e confunde público; entenda

Uma nova temporada do “Jogo de Panelas” começou nesta segunda-feira, 16, no “Mais Você” e o Louro José, interpretado por Tom Veiga, fez uma aparição inédita que deixou Ana Maria Braga emocionada. Tom, que foi parceiro da apresentadora por mais de duas décadas, foi encontrado morto em novembro de 2020 em sua casa, no Rio de Janeiro. Ele tinha 47 anos. “Vamos matar um pouco da saudade. Esse ‘Jogo de Panelas’ foi gravado antes da pandemia, ele ainda estava aqui com a gente”, explicou Ana Maria. Louro José apareceu para um dos participantes anunciando qual seria o ingrediente surpresa que ele deveria usar no jantar que ia preparar para os outros competidores da atração culinária.

Mesmo com a explicação da apresentadora, a aparição do papagaio manuseado por Tom Veiga deixou parte do público confuso. “Gente do céu, Louro Mané falando igual o Louro José aí ainda aparece embaixo nos créditos iniciais: Tom Veiga como Louro José, que loucura”, comentou um seguidor. “Meu Deus, o Louro José foi simplesmente substituído por outro igual? Sem condições”, escreveu outro. “Ana Maria, desculpa, mas esse Louro do ‘Jogo de Panelas’ não era o Louro José nem aqui e nem em qualquer outro lugar’, acrescentou mais uma. Por outro lado, também teve telespectador que, assim como Ana Maria, ficou emocionado com a aparição inédita do Louro José no programa. Veja a repercussão:

Até o Louro José participou dessa temporada de ‘Jogo de Panelas’. Que saudade! #MaisVocê pic.twitter.com/XEV6VK5RWU — TV Globo (@tvglobo) May 16, 2022

Gente do céu, Louro Mané falando igual o Louro José aí ainda aparece embaixo nos créditos inciais: Tom Veiga como Louro José, que loucura #MaisVoce — fã de Pantanal (@wiliam__k) May 16, 2022

Mds o Louro José foi simplesmente substituído por outro igual? Sem condições — semiárido (@mad_uin) May 16, 2022

Por isso eles creditaram na abertura Tom Veiga como Louro José !! Até achei estranho depois eu entendi !! Eles creditam o nome do Lourito ? Nunca reparei !! — MFReis (@MFReis2) May 16, 2022

Ana Maria, desculpa, mas esse Louro do Jogo de Panelas não era o Louro José nem aqui e nem em qlq outro lugar. #MaisVoce — Clarissa C Manni (@C_Manni) May 16, 2022

Ca porra que esse jogo de Panelas foi gravado a dois anos atrás e o Louro José ainda estava entre nois! #MaisVoce #JogoDePanelas — Wallyson Novaes (@wallysonnovaes) May 16, 2022

Que Jogo de Panelas antigo, senhor. O Louro José ainda estava lá 🥹#MaisVoce — mundo cα̃o (@simiotes) May 16, 2022