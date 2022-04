Luana Piovani chama Scooby de ‘estrupício’ e revela se ainda torce por ele no ‘BBB 22’

A atriz Luana Piovani decidiu matar a curiosidade dos seguidores e falar se continua torcendo para Pedro Scooby, seu ex-marido, ganhar o “BBB 22”. Ela começou a ser questionada sobre o assunto depois de viralizar um vídeo do surfista dizendo na casa mais vigiada do Brasil que estava curioso para saber se possuía o apoio de Luana. Nesta quarta-feira, 13, ela declarou sua torcida nos stories do Instagram. “A história do Pedro querer saber se a ex-mulher torce por ele é muito bom, né gente? Só o Pedro mesmo. Como é que eu não vou torcer? Tenho três sacis [filhos] com ele. Ele é estrupício, mas ele é do bem”, comentou a atriz, que é mãe de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 5 anos.

Em fevereiro, Luana deu uma entrevista ao canal do YouTube “Téte a Theo” e comentou que achava que o ex-marido não tinha chance de vencer o reality e explicou o motivo: “É difícil ser julgado 24 horas por dia. Aliás, não sei como alguém ganha. As pessoas pinçam frases, pinçam palavras e comportamentos, acho que é um programa extremamente perigoso”. Mesmo não acreditando na vitória de Scooby, ela deixou claro que estava torcendo por ele. “Quero mais é que ele ganhe, que fique rico e dê cada vez mais possibilidades para os meus filhos e que Deus ajude que ele vá criando mais juízo, um pouco mais de responsabilidade”, declarou na ocasião.