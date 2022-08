Luana Piovani recorda agressão e cita briga de Angelina Jolie e Brad Pitt

A atriz Luana Piovanni utilizou suas redes sociais neste sábado, 27, para relembrar situações vividas no passado e comparar sua trajetória com as supostas brigas entre Angelina Jolie e Brad Pitt, que vieram à tona na última semana. A artista foi vítima de violência doméstica quando se relacionava com Dado Dolabella, em 2008, enquadrado na Lei Maria da Penha. “A gente tava aqui fazendo uma fofoquinha internacional, saiu aquela história do processo da Angelina com o Brad, né? E você sabe que semana passada eu pensei nisso? Porque eu vi a foto da Angelina com a Shiloh no show… Falei: ‘Como é que esse cara tá fazendo esse monte de première desse filme com essas roupas coloridas, não tem um filho indo, uma casa, uma foto, não vai visitar um filho, esquisito, né?”, publicou após ressaltar que passou pelas mesmas dificuldades em se separar do seu antigo relacionamento. “Lembro da santa da minha mãe dizendo: ‘Não sou eu que repito a história, é a história que se repete”, finalizou.