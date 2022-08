Luana Piovani relembra agressão sofrida e compara com briga de Angelina Jolie e Brad Pitt

Em um desabafo postado no Instagram neste sábado, 27, Luana Piovani relembrou de maneira indireta o caso de violência que sofreu em seu relacionamento com Dado Dolabella e comparou com a agressão de Brad Pitt, relatada por Angelina Jolie recentemente. A atriz relatou que reviveu cenas de sua vida ao saber do caso e que repudia o ator hollywoodiano: “Saiu aquela história do processo da Angelina com o Brad, né? E você sabe que, não estou mentindo, semana passada eu pensei nisso? Porque eu vi aquelas cenas da Angelina com a Shiloh no show e falei: ‘Como é que esse cara está fazendo esse monte de première desse filme com essas roupas coloridas, não tem um filho indo, uma casa, não vai visitar um filho, uma foto. Esquisito, né? E ele bateu no avião, pegou a cabeça dela e chacoalhou, comparou os filhos dele a uma das crianças de Columbine e seis dias depois ela pediu o divórcio. E eu revi aqui duas cenas da minha vida, eu fiquei imaginando ela, seis dias depois dessa cena podre dentro do avião particular da família, falando para o advogado que queria o divórcio, o advogado deve ter falado: ‘Meu amor, vocês são donos do mundo. Não dá pra fazer um esquema assim não, tem que chamar o FBI. Denunciando agressividade e ainda pedindo o divórcio, vocês dois?’”. A informação da briga do casal em setembro de 2016, dias antes do início do processo de divórcio, veio à tona por um relatório vazado à imprensa estadunidense na semana passada.

“Sigilo absoluto, agora veio à tona e eu fiquei passada! O cara jogou a família da vida fora pela janela. Uma mulher incrível, três filhos saudáveis biológicos, entre eles um casal de gêmeos, três filhos adotados incríveis. Uma família colorida e ele toma três uísque, fica agressivo, não enxerga mais nada como precioso, e sim como medíocre. E ele todo pimpão por aí, pulando nessa première desse filme aí do negócio do trem. Lembro da santa da minha mãe dizendo: ‘Não sou eu que repito a história, é a história que se repete’. Que loucura!”, criticou a artista, que foi vítima de violência em 2008, quando namorava Dado Dolabella. A agressão, que foi enquadrada na Lei Maria da Penha, ocorreu enquanto a atriz comemorava a estreia de um espetáculo em uma boate no Rio de Janeiro.