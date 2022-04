Luana Piovani volta a criticar Maíra Cardi: ‘Não é nutricionista, nem médica’

Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para cutucar a influencer Maíra Cardi, atual esposa de Arthur Aguiar, finalista do “BBB 22”. Na manhã desta terça-feira, 26, a atriz compartilhou no Instagram um texto da nutricionista Manoela Figueiredo explicando que a coach fitness vende soluções emagrecedoras para mulheres baseada em uma “prática perigosa”. Além disso, Maíra é criticada por “cobrar caro”, ainda que não seja nutricionista ou médica.

“Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar esses ‘conselhos’ para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima e que pode incentivar a bulimia e a anorexia. E não, ela também não é nutricionista, nem médica endocrinologista”, diz o texto compartilhado por Luana Piovani, que também postou “Stories” curtindo sua estadia na Itália.

Esta não é a primeira vez em que as celebridades trocam farpas através da web. Em março deste ano, Luana Piovani criticou a eliminação de Jade Picon no programa da TV Globo em pleno Dia Internacional da Mulher, lembrando que Arthur Aguiar permaneceu no reality mesmo após ter cometido diversos atos de infidelidade durante seu relacionamento com Maíra Cardi. A coach resolveu sair em defesa do marido e recordou que a atriz também já foi infiel. Na ocasião, as duas estenderam uma grande discussão que teve fim com convite para um café com bolo saudável.