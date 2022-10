De posse do chapéu do Fazendeiro, Lucas Santos usou de seu poder para promover humilhações pesadas contra Ruivinha na manhã desta quinta-feira (20/10), durante a delegação das tarefas. A cena é angustiante e beira a perversidade. Abalada, a peoa desabou em choro após ser submetida a situação vexaminosa na frente de todos. Mas, o que a gente se pergunta diante de tamanha frieza é, como é possível que um ator tão jovem, educado dentro do SBT com os princípios e valores ensinados pela novela Carrossel, possui discursos tão agressivos e atitudes imorais?

Talvez isso responda o fato dele, aos 21 anos, nunca mais ter feito outra novela na carreira. Talvez seja essa frustração profissional que o fez atacar a carreira da também atriz Bárbara Borges, que, a propósito, possui um extenso currículo de mais de 20 produções entre novelas, séries e minisséries.

Em Carrossel, adaptada no Brasil em 2012 por Íris Abravanel, Lucas Santos foi intérprete do personagem Paulo Guerra, o menino mais problemático da Escola Mundial e, curiosamente o contraponto do jovem Daniel, vivido por Thomaz Costa, hoje seu rival dentro do reality rural.

Mas, ao que parece, Lucas segue ignorando as lições aplicadas pela professorinha Helena para seguir o que de pior seu maior e único personagem apresentou na TV.

Não bastando, a insistência em militar e fazer uso de discursos sobre causas tão sérias que não dizem a respeito de sua realidade, prova por A mais B o quanto ele desconhece a importância e profundidade dessas bandeiras e o quão oportunista ele é.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento, siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post Lucas atinge graus de perversidade e joga valores do Carrossel no lixo apareceu primeiro em Metrópoles.