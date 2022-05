O meia Lucas Lima, do Fortaleza, protagonizou lance curioso na vitória sobre o Colo-Colo que deu a classificação ao Leão na Libertadores, na noite desta quarta-feira (25/5).

Mais sobre o assunto Futebol Fortaleza faz 4 x 3 no Colo-Colo fora de casa e segue na Libertadores



Futebol Fortaleza ressurge na Libertadores e enfrenta Colo-Colo valendo vaga



Futebol Jogador do Fortaleza que praticou fair play é xingado e criticado



O lance aconteceu por volta dos 16 minutos de jogo. O meia se envolveu em uma dividida com um jogador do time chileno e acabou levando a pior, perdendo um dente. Veja o momento:

BANGUELA E DE BOM HUMOR! Lucas Lima quebrou o dente após levar bolada no rosto no jogo contra o Colo-Colo e postou stories dando risada da situação! Assista à Libertadores pela #ESPNnoStarPlus!

Saiba mais: https://t.co/CZoBxOjgM3#LibertadoresNaESPN pic.twitter.com/OldOcCJgZM — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) May 26, 2022

O jogador chega a mostrar a lesão para o juiz da partida. No Instagram, o meia brincou com a situação, ainda no vestiário após o jogo.

Lucas Lima vem sendo um dos destaques do Fortaleza na temporada e deu assistência para um dos quatro gols do time do Ceará na grande vitória desta quinta.

O post Lucas Lima, do Fortaleza, quebra dente em jogo da Libertadores; veja apareceu primeiro em Metrópoles.