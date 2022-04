Lucas Lima surpreende ao falar qual música de Sandy e Junior o define ‘na cama’

O músico Lucas Lima falou da sua intimidade ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. O artista, que é casado com a cantora Sandy, também falou sobre seu estado de saúde após ser diagnosticado com Covid-19. “Estou bem melhor, sobrou quase nada [de sintomas]. Estou só um pouco anasalado”, comentou nos stories. “Não foi levinho, não foi tranquilo, estava certo de estar com medo dessa tranqueira [a doença], mas agora está indo tudo embora. Estou super bem. O médico está feliz e eu estou feliz”, completou. Uma pessoa quis saber como Lucas é na hora do sexo e, ao fazer a pergunta, ela fez uma brincadeira usando músicas de Sandy e Junior: “Na cama, você é mais uma vibe Vamos Pular ou Turu Turu?”.

O músico entrou na brincadeira e surpreendeu na resposta: “Nenhuma das duas, na real, é Vai Ter Que Rebolar”. Lucas aproveitou para matar outra curiosidade dos seguidores: revelar quais são suas músicas favoritas da extinta dupla. No top 3 do artista, estão os hits Primeiro Amor, Um Lugar Perfeito Pro Amor Viver e Dias e Noites. O músico de Porto Alegre também contou que quando conheceu a Sandy mentiu para os colegas de escola dizendo que o nome de batismo dela é “Sandylane”. Rindo, ele comentou: “Pensando aqui, eu nunca desmenti isso”.