Lucas Lucco lança feats com Dilsinho e Gaab no álbum Rolê Diferenciado

Luccas Lucco lançou a última temporada do projeto Rolê Diferenciado e, com ela, mais dois feats inéditos: com Dilsinho e com Gaab. A quarta temporada já está disponível junto do álbum completo, em todas as plataformas de áudio, desde às 21h de quinta-feira (26/5). O primeiro clipe liberado é o da faixa Outras Sentarão, com Gaab, que também já pode ser conferido. Já as outras canções ganham os vídeos ao meio-dia das próximas quintas-feiras.

Outra parceria inédita desse lançamento é com Dilsinho, na faixa Vez Em Sempre. Lucas assina duas composições desse novo momento, ao lado de alguns parceiros. Perdoa Eu Ae e a faixa que deu nome ao projeto: Rolê Diferenciado. Por fim, Não Me Deixa Saber completa o setlist.



IMG_9160-min Luccas Lucco lançou feats nesta quinta-feira (26/5)

Fotos: Marcel Bianchi

IMG_9234-min Dilsinho foi um dos presentes nas parcerias

Fotos: Marcel Bianchi

IMG_9236-min Gaab também esteve presente

Fotos: Marcel Bianchi

Lucas Lucco_Role Diferenciado_Créditos Britto (5)-min Estiloso como sempre, Luccas Lucco animou o público

Fotos: Marcel Bianchi

Lucas Lucco_Role Diferenciado_Por Marcel Bianchi (7)-min É 4ª temporada do projeto Rolê Diferenciado

Fotos: Marcel Bianchi

0

Mais sobre o assunto Leo Dias Após boatos de affair, Lucas Lucco e Gabi Versiani se pronunciam



Celebridades Chega ao fim o casamento de Lucas Lucco e Lorena Carvalho



Leo Dias Lucas Lucco e Azzy se unem e lançam Loca. Assista ao clipe



Celebridades Com Covid, Lucas Lucco brinca com ida para o BBB22: “Não é dessa vez”



O primeiro lançamento do projeto aconteceu no final de setembro de 2021, trazendo seis faixas e as participações especiais de MC Don Juan, Tierry e Guilherme & Benuto. Já a segunda temporada foi disponibilizada em 18 de novembro de 2021, com mais cinco canções, e parcerias com Diego & Victor Hugo, MC Marks, DJ Lerym e DJ Guga. A temporada 3 chegou em 03 de fevereiro, junto da inédita parceria com Marília Mendonça, no sucesso Amava Nada, que se aproxima de 30 milhões de views.

Em conversa com a coluna, o cantor descreveu o estilo predominante no projeto e como ele surgiu: “O nome que mais combina com esse movimento é o Sertanejo de Rua ou Sertanejo Urbano. É a mistura de sertanejo – representados pelo arrocha e vaneira, feitos no violão de nylon, guitarra e sanfona – com elementos sintéticos – como o kit 808, muito usado na música eletrônica, rap e funk, que são sons 100% urbanos -. Simplificando, foi da mistura do sertanejo com grave que nasceu o Rolê Diferenciado”.

A paixão por carros esportivos e pela mistura de diferentes estilos musicais com o sertanejo – que tornam a sua sonoridade única – foram as grandes inspirações para o mais novo DVD do cantor, que traz muito da sua verdade em cada detalhe.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

O post Lucas Lucco lança feats com Dilsinho e Gaab no álbum Rolê Diferenciado apareceu primeiro em Metrópoles.