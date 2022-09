Lucas Selfie segue comandando a Cabine de Descompressão: “Muito feliz”

O influenciador digital Lucas Maciel, o Lucas Selfie, é o apresentador digital dos produtos multiplataforma e transmídia da Record TV para a 14ª temporada de A Fazenda, que estreia no dia 13 de setembro. Em conversa com a coluna LeoDias, o ex-peão falou sobre a oportunidade de comandar sozinho as lives do reality rural visto que sua fiel escudeira Lidi Lisboa teve de se afastar para gravar uma série para a Netflix neste ano.

“Eu estou muito feliz com mais um desafio. Indo para a minha terceira Fazenda e com uma responsabilidade ainda maior. Eu sempre fui viciado em reality show e nas entrevistas da Fazenda me sinto um representante do Twitter, um fofoqueiro do Instagram, um telespectador do sofá. Minha missão é fazer o participante esclarecer tudo que o público tenha dúvida, mostrar a ele tudo que não viu sobre os outros participantes e contar qual a visão das pessoas sobre ele”, disse Lucas.

Após a sua estreia como apresentador dos conteúdos digitais de A Fazenda 13 e do Power Couple Brasil 6, ele passará a conduzir as entrevistas com os participantes eliminados na Cabine de Descompressão e da Live do Eliminado.

“Esse ano a minha dupla da vida está em outra missão então me sinto no dever de dar seguimento a esse lindo trabalho que construímos juntos. Aos participantes, só aconselho que fujam da roça para não pararem na Cabine tão cedo. Esse ano ela vai ser intensa! Ainda não sei oficialmente de ninguém que vai participar, mas pelo que ando acompanhando há meses na internet, vai ser a edição”, completou o apresentador.

