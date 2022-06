Lucas Veríssimo pode voltar ao Benfica ‘antes do previsto’

Operado no joelho direito em novembro do ano passado, o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, pode ter uma boa notícia e antecipar o retorno às atividades. O clube português está confiante com o desenvolvimento da recuperação do atleta, segundo informou neste domingo o diário A Bola.

Lucas Veríssimo sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e está na expectativa de receber alta médica a partir de setembro. Ele vinha em boa fase no futebol europeu depois de 35 partidas com a camisa do Benfica.

Na volta ao Benfica, Lucas Veríssimo sonharia com Seleção

A evolução na recuperação também pode fazer Lucas Veríssimo voltar a sonhar com uma oportunidade na Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo do Catar, em novembro. O defensor vinha sendo convocado por Tite com frequência antes de sofrer a lesão.

Veríssimo soma duas partidas pela Seleção Brasileira. Ele foi titular no ano passado nas vitórias por 2 a 0 contra o Peru, no dia 9 de setembro, e por 4 a 1 contra o Uruguai, no dia 14 de outubro.

O defensor ainda é um ídolo da torcida do Santos. Veríssimo esteve na Vila Belmiro no mês passando prestigiando a classificação da equipe na Copa Sul-americana após um empate contra o Banfield, da Argentina.