Luciano marca duas vezes e São Paulo vence o Atlético-GO

Depois de fazer dois gols na vitória do São Paulo sobre a Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, o atacante Luciano repetiu a façanha diante do Atlético-GO neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De pênalti e com um voleio, o camisa 11 definiu a vitória por 2 a 1. Foi o primeiro trunfo da equipe como visitante após duas derrotas e cinco empates no torneio.

O placar encerra uma sequência ruim de três jogos no Brasileirão (duas derrotas e um empate) e recoloca o time na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Com três zagueiros, o São Paulo planejou atacar pelos lados do campo com Igor Vinicius e Wellington. No início do jogo, o plano não funcionou, pois os dois ficaram presos na marcação. A escalação de Calleri e Luciano centralizou ainda mais o jogo, o que gerou lentidão e pouco dinamismo na hora de atacar. Tudo em câmera lenta.

A marcação mais agressiva no meio-campo fez a diferença. Depois de uma bola roubada, o São Paulo avançou com quatro jogadores e encontrou espaços que antes não encontrava. Após finalização de Patrick, Baralhas interrompeu com o braço. Pênalti. Luciano bateu bem e abriu o placar. A cobrança firme consolidou a recuperação do atacante. Depois de fazer dois na vitória diante da Universidad Católica, pela Copa Sul-Americana, o atacante voltou a anotar. Foi seu oitavo gol na temporada.

O São Paulo não teve tempo para comemorar. No lance seguinte, Diego Costa fez pênalti após cruzamento na área. O lance foi curioso: logo depois que o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães apitou a infração, o time de Goiás fez seu gol de cabeça. Penalidade confirmada, Marlon Freitas empatou com uma cobrança segura, no meio do gol.

Depois de empatar, o time da casa se tornou mais dominante e teve chances de virar o jogo, com chutes de Airton e de Shaylon. Os dois gols de pênalti foram os principais lances de um primeiro tempo marcado pela lentidão na troca de passes e pelo predomínio dos sistemas defensivos.

Mesmo com a entrada de Gabriel Neves no lugar de Patrick, numa alteração que teoricamente aumentaria o poder de marcação, o São Paulo continuou dando espaços. O time de Goiás conseguiu avançar e finalizar em dois lances.

Quando começava a equilibrar a partida, com mais posse de bola, o São Paulo avançou no placar. Após recuo do lateral Jefferson, tirando o impedimento, Luciano fez, de voleio, seu segundo gol no jogo. Confirmando sua recuperação técnica, Luciano se firma como parceiro ideal de Calleri.

Com a vantagem, o técnico Rogério Ceni fixou dois volantes para fechar a defesa, evitou grandes sustos até conseguir vencer a primeira fora de casa.