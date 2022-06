Luciano Szafir é internado novamente e não tem previsão de alta; saiba detalhes

O ator Luciano Szafir precisou ser internado novamente na última sexta-feira, 17. Em nota enviada à Jovem Pan, a assessoria de imprensa do artista informou que ele está em observação no hospital Vera Cruz, em Campinas. O ator, que fez uma cirurgia para a reversão da bolsa de colostomia, tinha recebido alta no sábado passado, 11, após passar quase um mês no hospital Copa D’ Or, no Rio de Janeiro. “O Luciano está ainda se recuperando da cirurgia complexa que fez recentemente e apresentou na sexta-feira à tarde um quadro de suboclusão intestinal. Teve que ser internado para ficar em jejum e dar repouso ao intestino para que ele possa voltar a funcionar adequadamente”, explicou o médico André Brandalise, responsável por acompanhar o caso do ator no hospital Vera Cruz. Luciano está bem e estável, mas o médico declarou que ainda não há previsão de alta. Szafir precisou usar a bolsa de colostomia após ter sequelas relacionadas à segunda vez em que testou positivo para a Covid-19.