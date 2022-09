Lúcio Mauro Filho revela que ganhava salário baixíssimo quando entrou no “Zorra Total”

Recentemente, Lúcio Mauro Filho deu uma entrevista ao podcast Papagaio Falante e, durante o bate-papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o humorista lembrou o início de sua carreira.

+ Blonde estreia na Netflix com Ana de Armas como Marilyn Monroe

O artista revelou uma proposta salarial baixíssima para entrar no Zorra Total, interpretando o personagem homossexual Alfredinho, que causava constrangimento para o pai, Maurição, interpretado por Jorge Dória.

O ator confessou que aceitou o receber apenas R$ 1,2 mil para poder morar com a atual esposa, Cíntia Oliveira: “Eu ganhava R$ 1,2 mil no ‘Zorra’. Eu queria morar com Cíntia, ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metropolitana FM (@metropolitanafm)

O salário foi considerado muito baixo também pelo pai do artista, o também humorista Lúcio Mauro, que faleceu em 2019. “Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quando contei om papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. ‘Idiota! Tu és um imbecil’”, lembrou ele.

Lucinho ainda recordou que tranquilizou o patriarca: “Falei: ‘pai, uma hora vai chegar [um aumento], porque eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui’. E, quando chegar, vou falar: ‘ah, é? Agora eu quero o triplo’. Sempre foi assim na minha vida. Sempre esperei meu momento, nunca quis dar um passo maior que a perna”.

Globo vai substituir Patrícia Poeta e Manoel Soares por outra famosa, diz colunista Parece que os dias de Patrícia Poeta e Manoel Soares no Encontro estão contados… Isso porque, de acordo com o colunista Alessandro Lo Bianco, os dois podem ser trocados por Maria Beltrão, que atualmente está no É de Casa, transmitido aos sábados.

Segundo o colunista, a ex-âncora do GloboNews pode estrear no Encontro já em abril de 2023. As negociações já estão tão adiantadas que Beltrão já está fazendo exigências para empresa, como a possibilidade de fazer matérias externas em algumas ocasiões.

LEIA MAIS SOBRE TV E FAMOSOS:

+ Mãe de Bia Miranda se revolta com pronunciamento de Gretchen: “Pior que plásticos descartáveis”

+ MasterChef Profissionais 2022: Ellen descarta vantagem dada por Diego e acaba sendo eliminada

+ Pantanal: Zaquieu interrompe conversa reveladora de Maria e Alcides sobre Tenório