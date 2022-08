Ludmilla adia lançamento de música com Marília Mendonça em respeito à memória da cantora

A cantora Ludmilla informou na noite de sábado, 6, que vai adiar o lançamento da música “Insônia”, uma parceria com Marília Mendonça. “Em respeito à memória da Marília Mendonça e todo o trabalho que está sendo feito pela equipe maravilhosa dela, em torno do ep “Decretos Reais”, vamos adiar o lançamento de ‘Insônia’”, escreveu em seu Twitter. A novidade estava programada para chegar às plataformas de streaming no dia 12 de agosto, entretanto, ela adiou para o final do mês e vai disponibilizar a canção junto ao seu projeto Numanice 2. “Estamos super empolgados pra vocês ouvirem essa faixa que eu, a Marília e toda sua equipe, preparamos com tanto carinho”, disse a cantora, acrescentando que enquanto a música não vem os fãs podem continuar “curtindo e seguindo os decretos da nossa eterna rainha Marília. Em breve volto com novidades!”. O disco a qual Ludmilla se refere é o Decretos Reais Vol. 1, EP póstumo de Marília Mendonça, lançado no dia 21 de julho, e que ao longo do ano a equipe da sertaneja seguirá cumprindo seus desejos e fará outros lançamentos.

