Ludmilla fala de ‘sex tape’ com Brunna Gonçalves e prática de sadomasoquismo: ‘Sou safada’

A cantora Ludmilla deu detalhes íntimos do seu casamento com a dançarina Brunna Gonçalves e revelou que já gravou uma sex tape com a esposa. “Fica no meu [celular]. Ela é muito de boa, a Brunna é muito zen, eu que invento umas coisas”, comentou a artista durante uma entrevista feita pelo influenciador Matheus Mazzafera, no YouTube. A funkeira contou que as coisas que gosta de inventar estão relacionadas a prática do sadomasoquismo. “Eu sou a que domina”, contou. Ludmilla disse ainda que é muito criativa e realiza várias fantasias com a parceira. “Sou mais safada [que a Brunna]”, garantiu. Recentemente, a cantora precisou ficar afastada da esposa por um mês, isso porque Brunna participou da atual edição do “BBB 22”. Durante o confinamento, a artista disse que foi difícil lidar com a saudade da esposa. “Fiquei chorando aqui, triste, na bad.”

Ludmilla também comentou que não comprou briga com as pessoas que falaram mal de Brunna durante sua passagem pelo programa. A dançarina foi rotulada como uma das “plantas” da atual edição do reality da Globo, pois não se entregou ao jogo. “Não fiz inimizades. Quando ela entrou no BBB, a gente conversou. Todo mundo comenta [o programa], todo mundo fala, então não tem como ficar com ranço das pessoas que estão falando”, comentou a artista, que deixou claro que ela não aceitaria participar do “BBB”. Este ano, Ludmilla completa 10 anos de carreira e, para celebrar, ela decidiu voltar às origens, quando era conhecida como MC Beyoncé, e lançar um EP de funk. Mesmo já tendo se consolidado na música, ela sente que ainda tem muito o que realizar na carreira. “Estou só no começo, até minha equipe fala: ‘Cara, para você nada está bom’. Mas eu sempre quero mais”, concluiu.