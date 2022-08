Ludmilla revela período de depressão por ficar longe da esposa durante o “BBB 22”

Apesar de ser acusada de planta durante a vigéssima segunda edição do “Big Brother Brasil“, Brunna Gonçalves deu o que falar depois de acusar a Globo de ter sabotado seus momentos de destaque no reality show. Independente de aparecer pouco ou não, a bailarina ganhou a audiência fiel de Ludmilla e seus fãs. A cantora, durante entrevista, relembrou a passagem da esposa no reality global.

+ Luísa Sonza levanta em ‘moto’, rebola bumbum gigante e passageiro sobe a blusa da cantora

Apesar de muito animada com a oportunidade de Brunna e comentando em tempo real os passos da esposa nas redes sociais, Ludmilla viveu momentos de muita tristeza e saudade com a ida da esposa para o confinamento, a cantora revelou que chegou a ter quadros depressivos na época: “Eu fui ficando depressiva, porque a gente é muito grudada. Ela é a melhor companhia, amo estar com ela, a gente se dá muito bem. Baixei aplicativo para ver ela lá 24 horas”, explicou durante a entrevista.

Ludmilla celebra Dia do Orgulho Lésbico A última sexta-feira (19), foi comemorado o “Dia do Orgulho Lésbico” e a cantora aproveitou a data para se declarar publicamente para a esposa, Brunna Gonçalves. “Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil. Tenho muito orgulho de mostrar para todo mundo o nosso amor, Brunna Gonçalves. Feliz dia!”, declarou Ludmilla na legenda da publicação no Twitter.

Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil Tenho muito orgulho de mostrar pra todo mundo o nosso amor @brunnagoncalves Feliz dia! pic.twitter.com/JjsSzwaOr7

— LUDMILLA (@Ludmilla) August 19, 2022

Leia mais notícias dos famosos:

+ Apesar de sonhar em ter outro filho, Bárbara Evans desabafa sobre maternidade: “Sentimento de culpa”

+ Rafael Cortez anuncia nascimento de sua primeira filha com Marcella Calhado

+ Rafa Kalimann puxa o fio-dental na virilha e ameaça tirar a parte de cima do biquíni