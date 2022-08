Ludmilla revela que já recusou maconha de Rihanna durante festa: ‘Oportunidade que perdi’

A cantora Ludmilla revelou que já recusou maconha oferecida por Rihanna durante uma festa da estrela pop. Em entrevista ao podcast PodPah na última terça-feira, 23, a cantora dona de hits como “Maldivas” e “Verdinha” falou sobre o episódio, dizendo que recusou o beck oferecido por Rihanna por medo do julgamento de jornalistas e brasileiros que estavam no evento, que aconteceu depois de um desfile na França. “No after da Rihanna estávamos todos lá, e ela acendeu um beck. Quando chegou em mim, eu disse ‘não fumo, não’”, contou Ludmilla, que continuou: “Olha a oportunidade que eu perdi pensando no que os outros iam pensar de mim. Nunca mais eu quero fazer isso na minha vida”. “Nessa época eu era muito incubada, eu tinha medo de tudo. Me colocavam na mídia daquela forma, e eu tinha medo de ser eu”, revelou Ludmilla. Ainda durante o podcast, a cantora revelou que gastou R$ 2 milhões em seu show no Rock In Rio, que acontecerá no dia 11 de setembro.