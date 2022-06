Luis Enrique ressalta necessidade de vitória da Espanha na Liga das Nações

O técnico da Espanha, Luis Enrique, reconheceu que sua equipe precisa “pontuar e ganhar” o jogo contra a Suíça, nesta quinta-feira, em Genebra, para ter chances de passar às semifinais da Liga das Nações.

“Os dois primeiros resultados não foram os esperados. É evidente que precisamos pontuar e ganhar o jogo para ter chance de estar no próximo Final Four”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

A Espanha, atual vice-campeã da Liga das Nações, começou na competição com empates contra Portugal (1 a 1) e República Tcheca (2 a 2), em teoria o adversário mais fraco da chave. A Fúria ocupa o terceiro lugar do Grupo 2, com dois pontos. Os suíços estão em último, perderam os dois jogos que disputaram e não pontuaram.

Luis Enrique admitiu que o time espanhol sente dificuldades ao enfrentar seleções que jogam fechadas na defesa, caso dos tchecos.

“Nossos jogadores têm muita qualidade e são capazes de resolver em pequenos espaços, mas, às vezes, nem os melhores jogadores encontram soluções quando não há tempo nem metros para decidir”, explicou o treinador. “É a parte mais difícil do futebol, com nove jogadores na área é difícil atacar os espaços, porque eles não existem”, acrescentou.