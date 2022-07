Luis Suárez anuncia pré-acordo para voltar ao Nacional

O experiente e multicampeão atacante Luis Suárez anunciou na última terça-feira (26) que fechou um pré-acordo para voltar ao time do Nacional, do Uruguai.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ex-centroavante de Barcelona e Liverpool comentou que ainda falta resolver alguns detalhes da operação, mas não escondeu sua torcida para que “se chegue ao acordo que todos desejamos”.

Já pensando na Copa do Mundo de 2022, Suárez deverá assinar um contrato válido pelos próximos três meses, segundo a imprensa uruguaia. A expectativa do clube de Montevidéu é que a estreia do atacante possa ser contra o Atlético-GO, na próxima terça-feira (2), pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Suárez estava livre no mercado de transferências após ter vestido a camisa do Atlético de Madrid pelos últimos dois anos. No continente europeu, o jogador também defendeu Groningen, Ajax, Liverpool e Barcelona.

Revelado pelo Nacional, Suárez estreou profissionalmente pela equipe da capital uruguaia em 2005, mas foi vendido no ano seguinte. O atleta disputou 35 partidas e anotou 12 gols no time tricolor. Embora nunca tenha atuado por um clube italiano, Suárez esteve no centro de uma grande polêmica no país quando negociava sua transferência para a Juventus, em 2020. A assinatura do contrato com o uruguaio dependia de um exame de idioma realizado em uma universidade de Perúgia, mas os professores da instituição teriam revelado as perguntas ao artilheiro com antecedência.

Conseguir a cidadania italiana era uma etapa crucial para a Juve garantir a chegada de Suárez, pois os bianconeri que não podiam contratar extracomunitários naquela época. Como não haveria tempo de concluir o processo antes do fechamento do mercado, a Velha Senhora desistiu do centroavante, que foi para o Atlético de Madrid.