Luis Suárez faz primeiro treino no Nacional; assista

O atacante uruguaio Luis Suárez fez, nesta terça-feira (2), seu primeiro treino vestindo a camisa do Nacional, clube do Uruguai que o revelou para o futebol mundial.

Após jogar duas temporadas pelo Atlético de Madrid, o time espanhol não renovou o contrato com o jogador, que ficou livre no mercado no fim de junho. Suárez foi especulado em clubes brasileiros e no River Plate, da Argentina. Há uma semana, o Nacional colocou um fim aos boatos e anunciou o atacante nas redes sociais.

Luis Suárez vai disputar o Campeonato Uruguaio, em que o time figura como líder do Grupo e B. Já na Copa Sul-Americana, o time está nas quartas de final e enfrenta o Atlético-GO.