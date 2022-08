Luísa Marilac dá resposta à Globo após ser confundida com assassina

Luísa Marilac, a musa do meme “bons drinks”, foi envolvida equivocadamente em um brutal caso de assassinato na noite desta terça-feira (30/8). O grave erro foi cometido pelo SPTV, telejornal local da Globo apresentado por José Roberto Burnier, que levou ao ar uma matéria com imagens dela se atribuindo como assassina do próprio amigo. Em conversa com a coluna LeoDias, Luísa chegou a passar mal ao se dar conta da grande repercussão que o assunto tomou nas redes sociais.

“Que susto foi esse que eu tomei? Estou com medo de ficar com a cara na porta da minha casa. As pessoas estão me chamando de assassina […] parece que são malucas, a gente vive num mundo muito doido, a internet é muito doida. A Globo errou muito comigo, a gente não vê a Globo se retratando”, rechaçou ela, também escritora e ativista LGBT.

Luísa ainda questionou o fato das pessoas propagarem o vídeo da reportagem como se fosse algo verídico e que isso não deveria acontecer. “Estou sendo massacrada nas redes sociais, perdendo seguidores, mas isso é o de menos. Quem me conhece sabe da minha índole, o meu caráter, está ali todo dia comigo e sabe que essa porcaria aí é uma mentira”.

No momento em que a matéria foi levada ao ar, Luísa estava deitada quando recebeu uma mensagem de seu amigo Thiago Marques, criador do canal Arrasa Bi, com o vídeo em questão. “Em minutos já começou a vir gente na minha porta e o telefone não parou de tocar. Querem saber o que aconteceu, mas eu também estou querendo entender o que aconteceu. Eu não consegui digerir ainda ou o que tomar o que não tomar e qual a gravidade disso. Eu estou com medo de ficar até em casa”, relatou Luísa, uma das figuras LGBTs mais bem-quistas da web.

O caso do assassinato

O caso real aconteceu em São Bernardo do Campo. Uma transexual é suspeita de matar um amigo e assumir a identidade dele para ficar com os bens. Luísa foi confundida com a assassina, uma mulher trans de 49 anos, atribuída na matéria como cantora e maquiadora.

