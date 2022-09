Luisa Marilac é hospitalizada e irmã pede apoio dos fãs: ‘Ela não está bem’

Luisa Marilac não está muito bem de saúde. Neste sábado, a irmã da artista foi até as redes sociais para informar que a influencer precisou ser hospitalizada às pressas na última quinta-feira, 08 de setembro. Segundo Alice — irmã de Marilac —, a youtuber estava sentindo fortes dores nos seios.

+ Quem fica com herança da Rainha Elizabeth II? Fortuna acumula valor inacreditável

Alice ainda revelou que a digital influencer esta internada em uma unidade de saúde na cidade de São Paulo e, até o momento, aguarda a medicação ter efeito para poder ser submetida a um novo procedimento cirúrgico.

“Luisa teve que ser internada às pressas e já está aqui com o doutor dela, Thiago Marra, que tem prestado toda a assistência. Só peço a oração do vocês, porque ela não está muito bem”, disse a irmã de Luisa Marilac no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luisa Marilac Da Silva (@luisamarilacc)

O que Luisa Marilac tem de verdade? Em uma entrevista ao clunista Gabriel Perline, Alice informou que a irmã possui uma infecção, já em um quadro avançada, na parte debaixo de um de seus seios. Tudo isso aconteceu em decorrência do uso de silicones industrializados. Alice ainda contou ao jornalista que havia uma abertura de mais de três centímetros no local.

Já nas redes sociais os seguidores se mostraram bem preocupados com Luisa Marilac. Uma das pessoas que passaram pelo post para deixar sua boas vibrações foi a maquiadora e youtuber, Alice Salazar. “Ai, meu Deus! Força, amiga!!!!”, escreveu ela.

Até o momento, Alice, irmã de Luisa, não fez mais nenhuma postagem para atualizar os seguidores da morena.

LEIA MAIS NOTÍCIAS DO MUNDO DOS FAMOSOS:

+ Bake Off Brasil: Morre, aos 27 anos, vice campeão da 7ª temporada do reality

+ Instagram da família real britânica comete gafe e seguidores ficam revoltados: ‘Bizarro’

+ Eita! Manoel Soares é acusado de assédio moral e Globo rebate declarações polêmicas