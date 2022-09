Luísa Marilac é internada às pressas e irmã afirma: ‘Ela não está muito bem’

A influenciadora Luísa Marilac precisou ser internada às pressas com fortes dores. A irmã dela, Alice, foi quem deu a notícia pelas redes sociais neste sábado, 10. “Só peço a oração de vocês porque ela não está muito bem”, declarou em um vídeo. “Ela está passando por um processo complicado”, acrescentou. Luísa ficou conhecida em 2010, quando virou meme por postar um vídeo na piscina tomando seus “bons drinks” e dizendo: “Se isso é estar na pior…”. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a internação está relacionada a uma intercorrência na prótese de silicone de Luísa, que precisou se submeter a uma cirurgia para retirá-las. Alice disse que a irmã está sob os cuidados do cirurgião plástico Thiago Marra. Sem citar o nome de Luísa, o médico gravou stories no Hospital San Gennaro, em São Paulo, local onde a influenciadora foi internada, e disse que estava atendendo uma paciente que precisou fazer uma cirurgia de extrusão de prótese de mama, pois ela abriu e infeccionou. “Tratamos a infecção, saiu bastante secreção, saiu pus e retiramos a prótese que ela tinha. Tomamos todos os cuidados, a paciente é trans e tinha silicone industrial na mama. Isso contribuiu para todo o processo inflamatório”, comentou.