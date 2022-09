Luisa Marilac tem alta após internação de urgência e dispara: ‘Pensei que ia morrer’

Depois de passar dias internada, Luisa Marilac recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 14 de setembro. A YouTuber estava em obervação médica devido a uma infecção nos seios por conta de uma aplicação de PMMA.

Em entrevista ao site Notícias da Tv, Luisa afirmou que sentiu medo e achou que fosse morrer. “Foi bem traumatizante, foi bem assustador, foi uma semana chocante. Não tenho medo da morte, sabia? Já encarei a morte várias vezes de frente”, declarou a influencer.

“Ver as pessoas que a gente ama imaginando que não vai voltar é muito difícil. Não tenho minha mãe, minha irmã está longe, embora veio cuidar de mim, então eu tive esse amparo”, afirmou Luisa.

Após infecção no silicone, Luisa Marilac tem alta hospitalar (Foto: Reprodução / Instagram)

Marilac ainda aproveitou para agradecer ao hospital no qual ficou internada e a equipe de profissionais que auxiliou no seu tratamento: “De verdade, eu pensei que ia morrer. Graças a eles, ao doutor Marra, toda a equipe do San Gennaro, eles conseguiram me levantar. Cheguei lá que não conseguia nem andar. A preocupação e o medo era que essa infecção tivesse entrado na corrente sanguínea. Se demorasse um pouquinho mais, uns minutos a mais, eu não acho que estaria dando essa entrevista para você”.

Hospital publica nota sobre o estado de Luisa Marilac Thiago Marra, cirurgião responsável pelo caso da artista, revelou mais detalhes sobre o estado de saúde da morena e o que ocasionou essa infecção. “O quadro de infecção de prótese é um quadro potencialmente grave que, se não tratado a tempo e corretamente, pode se tornar um quadro de infecção sistêmica”, reforçou ele.

“Contudo, a cirurgia foi realizada prontamente e a paciente não apresentou nenhum sintoma compatível com sepse, que é a inseminação da bactéria do corpo. Os exames de sangue de Luisa Marilac estão normalizados e o sítio cirúrgico encontra-se com bom aspecto”, afirmou Thiago.

O especialista finalizou: “A paciente também se encontra sem dreno, sem secreção purulenta nas mamas, e, após estar se alimentando bem, recebeu alta hospitalar”.

