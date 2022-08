Luísa Sonza diz que sofreu ataques ‘insanos’: ‘Aconteceria com qualquer mulher no meu lugar’

Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Luísa Sonza. Em entrevista à Fabi Saad, a cantora deu detalhes do período em que se distanciou das redes sociais após ser associada à morte do filho que seu ex-marido, Whindersson Nunes, esperava da então namorada Maria Lina. “São momentos que você dá uma titubeada, vem um ataque muito forte, uma coisa insana e desproporcional. No primeiro momento, você não entende o por quê, você precisa, às vezes, saber o momento de sair de cena para entende e se recompor quando você não está conseguindo. Naquele momento eu não conseguia. Naquele momento eu não estava conseguindo seguir em frente, mas eu não ia parar, desistir e sucumbir. Me recompus longe de tudo e todos. Foi um período de sair e voltar mais sóbria, ver tudo mais de fora para entender uma sociedade problemática e entender que o problema não era comigo, que o problema seria com qualquer mulher que estivesse no meu lugar”, disse. Sonza ressaltou a importância de acreditar em si mesma e confiar no próprio trabalho. “A única pessoa que pode me parar sou eu mesma, e eu não vou me parar. A vontade me move, não é sobre querer, é sobre ser. Eu sou artista, eu canto e pronto. Eu só sei fazer isso e eu vou fazer isso na minha vida. Não importa nada e ninguém, o que importa é o que eu sinto dentro de mim e o que eu quero passar para as pessoas. Eu acredito em um propósito. Eu comecei a trabalhar com musica aos 7 anos de idade, trabalhei 10 anos numa banda de casamento, eu não sei não fazer isso. Você acha que alguém que eu nem conheço e que eu nunca vi na minha vida falar alguma coisa de mim vai me parar?”, questionou.

No dia 29 de julho, a cantora se apresentou ao lado de artistas como Ludmilla e Liniker no festival Tim Music Mulheres Positivas e deu detalhes sobre seu show. “Tremia o corpo, imagina toda aquela orquestra, ver aquele público muito alto. Parece que você esta no céu, uma sensação diferente do que estou acostumada a viver nos shows normais. O público está de cima, vem aquela energia muito forte. Com tantas mulheres incríveis, foi muito especial. É um mix de emoções muito louco, mas me sinto em casa. Por mais que seja diferente, se você gosta de fazer uma coisa você faz em qualquer lugar, do jeito que der. Foi muito especial”, afirmou. A cantora também deu um recado especial para as mulheres e sobre a persistência em seus sonhos. “Ninguém é tão importante assim para te parar. Não se importe tanto com os outros, o importante é o que você sente, o que você acredita. Escute você mesma, é isso. A principal frase é: ninguém é tão importante para te parar, a não ser você mesma. Em alguns momentos até a pessoa que te ama, por preocupação, diz ‘para’. Tem uma chama que alguns chamam de Deus, outros de intuição, tem algo que vai te levar para frente e fazer seguir o seu propósito, seja ele qual for”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Luísa Sonza: