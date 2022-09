Luiz Fernando fica fora da volta contra o São Paulo na Sul-Americana

O Atlético-GO informou que o atacante Luiz Fernando não estará disponível para atuar na volta contra o São Paulo, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para esta quinta-feira (8/9), às 21h30, no Morumbi.

O atleta foi expulso nas quartas de final, diante do Nacional, e cumpriu a suspensão na ida contra o adversário da vez. Porém, Luiz pegou um gancho de dois jogos e terá que ficar de fora de mais uma decisão.

No duelo, o atacante teve noite brilhante e marcou dois gols para ajudar o clube a avançar com um agregado de 4 a 0. Após receber o cartão vermelho, Luiz Fernando minimizou a advertência e comemorou a classificação.

“No final acabei sendo expulso, mas mesmo assim não vai deixar de ser uma noite especial para mim. Os caras já estavam falando muito, que ia bater, que ia “quebrar a perna”. E quando o cara bateu, eu fui meio que virar e pegou. Acho que nem pegou na cara, mas o juiz já veio seco para me expulsar. Não foi nem olhar o VAR”, disse.

Na ida da semifinal contra o São Paulo, no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO fez o dever de casa e tirou vantagem por 3 a 1, com gols de Jorginho, Shaylon e Léo Pereira. Luciano descontou no marcador.