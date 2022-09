Luiz Galvão, dos Novos Baianos, segue na UTI e quadro é delicado

O cantor e compositor Luiz Galvão, de 87 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Incor, em São Paulo. De acordo com informações divulgadas pelo filho do artista, Kashi Galvão, na terça-feira (27/9), ele respira sem ajuda de aparelhos, mas quadro ainda inspira cuidados.

O criador do Novos Baianos foi internado em 18 de setembro, passou por uma cirurgia vascular no dia 20 e foi submetido a uma série de exames. Os médicos constataram que dias antes, quando passou mal, o músico havia sofrido um infarto.

Ele ainda é diabético e também sofreu um Acidente Vascular Cerebral anteriormente, o que torna o caso ainda mais delicado. “Ele ainda precisa se fortalecer mais para começarmos a tratar o motivo do infarto. Ele continua melhorando a cada dia, respondendo bem aos medicamentos”, afirmou Kashi Galvão.

Luiz é conhecido pela duradoura parceria com Moraes Moreira e Paulinho Boca de Cantor no Novos Baianos. O músico é compositor de vários sucessos da banda, como Acabou Chorare, Preta Pretinha e Mistério do Planeta.

