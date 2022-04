Luiza anuncia retorno aos palcos quatro meses após morte de Maurílio: ‘Pensei que tinha acabado para mim’

A cantora Luiza oficializou que seguirá carreira solo após a morte da sua dupla, Maurílio, e anunciou seu retorno aos palcos neste sábado, 30. O cantor morreu no dia 29 de dezembro do ano passado após ter paradas cardíacas e ser diagnosticado com com tromboembolismo pulmonar. A artista já havia sinalizado que não queria formar uma nova dupla, mas se manteve longe dos palcos nos últimos quatro meses. “Aqui se reinicia uma história. A minha história. Vocês que me acompanham sabem de tudo que passei nos últimos tempos, e quase, quase mesmo, me perdi de mim. Compreensível. Tenho muito respeito pela minha dor, porque ela é real. Eu tinha duas escolhas, ou passava por cima dela, e fingia que nada tinha acontecido, e em algum momento ela me derrubaria, ou eu enfrentava ela, e aprendia a conviver. Eu escolhi a opção 2. Não vivo triste, nem para baixo, mas essa dorzinha, de perder pessoas que eu amava tanto, ela está aqui, a diferença é que agora eu tento adestrar ela, todos os dias, todas as horas”, declarou a cantora em um post no Instagram.

A artista, que está se lançando como Luiza Martins, contou que pensou que não seria mais capaz de voltar aos palcos e fazer o que ama. “Por muitas vezes eu pensei que tinha acabado para mim. Eu me senti impotente, e sem controle, pensava que a qualquer momento chegaria a minha vez… eu sentia os sintomas, revivia momentos na minha cabeça, por muitas vezes esperei deitada o pior acontecer. Para minha sorte, tinha uma vozinha na minha cabeça que falava: ‘Vamos, levanta, você nasceu para isso’. E essa voz era a voz de Deus, e me salvou. Juntamente com as pessoas que ele colocou no meu caminho.” Luiza afirmou que conseguiu se levantar e que se sente pronta para subir em um palco. “Eu anseio por ele. Eu sonho com os palcos, com o público, nada me faz mais realizada do que estar nos palcos”, enfatizou.

O primeiro show da sertaneja sem Maurílio acontecerá daqui a cinco dias. “Vou pisar num palco pela primeira vez depois de tudo, e depois também de um longo tempo de pandemia, onde fizemos pouquíssimos shows. Com a benção de Deus, com a ajuda da espiritualidade e do universo, das boas energias, eu estou voltando. E eu estou muito feliz por isso. Tenho trabalhado duro para dar o meu melhor a vocês, e eu vou fazer isso.” A artista agradeceu o apoio que recebeu nesse período e deixou claro que ainda lida com o luto. “Temos umas ‘batalhazinhas’ para resolver ainda, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sinto! Estou voltando! Farei os meus sonhos e o do Maurílio se tornarem realidade, enquanto eu tiver tempo. E tenho certeza que ele me olha de onde estiver. Estamos de volta”, finalizou.