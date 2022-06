Lukaku chega a Milão para selar retorno à Internazionale por empréstimo

O atacante belga Romelu Lukaku, do Chelsea, chegou a Milão na manhã desta quarta-feira para passar por exames médicos e selar seu retorno à Internazionale por empréstimo.

“Muito feliz”, disse o jogador de 29 anos ao posar para jornalistas com um cachecol da Inter no desembarque do aeroporto Milão-Linate, segundo um vídeo divulgado pela Gazzeta dello Sport.

De acordo com veículos de imprensa ingleses e italianos, Chelsea e Inter chegaram a um acordo para permitir a volta de Lukaku à Itália.