Lukaku marca em retorno, e Internazionale vence Lecce na estreia da Serie A

De volta à Internazionale, Romelu Lukaku marcou o primeiro gol da equipe neste sábado, em vitória sobre o Lecce, fora de casa, por 2 a 1. A partida, disputada no Estádio Via del Mare, foi válida pela primeira rodada do Campeonato Italiano.

O atacante belga abriu o placar para o time de Simone Inzaghi aos dois minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou passe de Matteo Darmian da direita e, de cabeça, só empurrou para o fundo das redes.

Já aos dois da etapa complementar, após belo contra-ataque, Assan Ceesay tabelou com Federico Di Francesco, bateu no canto esquerdo do goleiro e deixou tudo igual. A Inter seguiu pressionando e, aos 49 minutos, Denzel Dumfries desviou depois de escanteio, garantindo o triunfo dos visitantes.

Lukaku fez sucesso na Inter: foi peça-chave na conquista da Serie A 2020/21 e, na última temporada, acertou a volta ao Chelsea por mais de 100 milhões de euros. O jogador, porém, não viveu bom momento na Inglaterra e pediu para ser emprestado ao clube italiano.

A Internazionale retorna aos gramados no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), quando recebe o Spezia. Já o recém-promovido Lecce, campeão da segunda divisão em 2021/22, visita a Sassuolo no mesmo horário.

Torino vence Monza

Também neste sábado, o Torino ganhou do Monza, fora de casa, por 2 a 1. Aleksey Miranchuk, aos 43 minutos do primeiro tempo, marcou o primeiro gol no Estádio Brianteo. Aos 21 da segunda etapa, Antonio Sanabria ampliou a vantagem e, já aos 50, Dany Mota diminuiu para os mandantes, sacramentando o resultado.

Assim como o Lecce, o Monza subiu à elite nacional nesta temporada. A equipe volta a campo no domingo (21), às 13h30 (de Brasília), quando visita o Napoli. O clube de Turim, por sua vez, recebe a Lazio no sábado, no mesmo horário.