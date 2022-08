Lula alfineta Bolsonaro no JN: “Decreto de sigilo está na moda”

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alfinetou, em sabatina no Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira (25/8), decretos de sigilo de informações adotados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o petista, decreto de sigilo “está na moda”. A declaração foi dada após questionamento sobre a corrupção nos governos do PT investigada pela operação Lava Jato.

“Eu poderia fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo? Que está na moda agora. Eu poderia para não apurar nada, colocar 100 anos de sigilo. Ou eu poderia não investigar, colocar um tapetão em cima de qualquer denúncia, e nada vai ser apurado e não vai ter corrupção”, declarou.

O petista defendeu que os casos de corrupção só foram descobertos porque havia presidentes que governavam “de forma republicana”.

“Eu poderia ter escolhido um promotor engavetador. Sabe aquele amigo que você escolhe e que nenhum processo vai para frente? Mas escolhi da lista tríplice. Poderia ter escolhido um delegado da polícia federal que eu pudesse controlar. Não fiz”, disse.

Veja:

Lula no JN: ex-presidente critica decretos de sigilo do governo Bolsonaro ao ser perguntado sobre corrupção.

“A corrupção só aparece quando você governa de forma republicana”, afirmou o petista. pic.twitter.com/7tX6hZoqOt

— Metrópoles (@Metropoles) August 25, 2022

Conforme mostrou reportagem do Metrópoles, Bolsonaro já decretou sigilo de 100 anos a informações pessoais relacionadas a ele ou à família, o chamado “acesso restrito”, em ao menos seis ocasiões desde o início de seu governo.

Presidente, governador e senador: veja quem são os candidatos nas Eleições 2022

Sabatinas no Jornal Nacional Lula é o terceiro entrevistado da série de entrevistas do noticioso da TV Globo com os candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano. As sabatinas começaram na segunda-feira (22/8), com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na terça-feira (23/8), Ciro Gomes (PDT) foi o entrevistado.

As sabatinas têm 40 minutos de duração e são feitas ao vivo diretamente dos “Estúdios Globo”, anteriormente chamado de Projac, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

As datas e a ordem das entrevistas foram definidas por sorteio em 1º de agosto com representantes dos partidos dos presidenciáveis. Veja:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL) Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT) Quarta-feira (24/8): sem entrevista Quinta-feira (25/8): Lula (PT) Sexta-feira (26/8): Simone Tebet (MDB)

O post Lula alfineta Bolsonaro no JN: “Decreto de sigilo está na moda” apareceu primeiro em Metrópoles.