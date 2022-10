Lula bate recorde de Bolsonaro no Flow Podcast em 20 minutos

Em pouco menos de meia hora, a entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Flow Podcast atingiu o recorde de audiência simultânea do canal – ocupado, anteriormente, por Jair Bolsonaro (PL).

Até 19h50 da noite desta terça-feira (18/10), foram 855 mil espectadores, enquanto Bolsonaro atingiu 550 mil internautas simultâneos no momento de maior audiência. O programa com o petista alcançou o número de menos de 30 minutos.

Às 20h15, o número de visualizações simultâneas chegou a 1.05 milhão de espectadores.

A conversa com Lula, até o momento, foi cercada de ataques ao presidente e ao governo atual. Em um dado momento, o ex-presidente chegou a dizer que Bolsonaro foi “pedófilo” no caso relacionado com meninas venezuelanas.

Bolsonaro participou do programa em agosto, ao mesmo tempo em que o petista dava entrevista ao programa PodPah. Lula, na data, atingiu 290 mil visualizações simultâneas.

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República. No primeiro turno, o petista teve 48,43% e o atual presidente teve 43,20%.

