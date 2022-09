Lula deve recusar convite de Moraes para visitar sala com Bolsonaro

O ex-presidente Lula pretende recusar o convite do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, para uma visita à sala de totalização de votos, no prédio da Corte, em Brasília.

O convite foi feito por Moraes no sábado (24/9) e se estendeu aos outros presidenciáveis, entre eles Jair Bolsonaro. A visita foi agendada para quarta-feira (28/9), a quatro dias do primeiro turno.

Segundo integrantes da campanha do petista, Lula não terá como comparecer, pois já estará no Rio de Janeiro se preparando para o debate da TV Globo, que ocorrerá na quinta-feira (29/9).

Tradicionalmente, a sala de totalização de votos fica aberta a partidos políticos, OAB, Polícia Federal, Ministério Público e outras entidades fiscalizadoras.

