Lula diz que Bolsonaro está “muito nervoso” e “vai baixar o nível”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato ao Palácio do Planalto pelo PT, afirmou neste sábado (24/9) que o principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), “está muito nervoso” com os resultados das pesquisas de intenções voto que o apontam como líder da disputa. O petista ainda pediu que os eleitores fiquem atentos porque, segundo ele, o “nível da campanha [bolsonarista] vai baixar”.

“Se preparem, porque o nível da campanha vai baixar. Então, vocês precisam começar a ficar espertos. Primeiro, no ‘zap’. Não acreditar nas mentiras que vocês vão receber. Segundo, no celular e em qualquer aplicativo. Se preparem para as mentiras. Depois, na televisão. Ele está muito nervoso”, falou Lula, durante ato na Zona Sul de São Paulo.

O petista ainda usou um tom irônico, afirmando que o chefe do Executivo “fica doido” quando sai uma pesquisa de intenção de voto em que ele aparece na liderança.

“Ele tem crise de enxaqueca todo dia. Dor de cabeça. E ele tem uma dor que parece ser chamada ‘Lula’ porque toda hora ele bate na cabeça tentando tirar o Lula da cabeça. E ele não sabe que não é o Lula que está na cabeça dele pra tirar ele, é povo brasileiro”, declarou.

O ex-presidente também teceu críticas a Bolsonaro, afirmando que o atual presidente “não governa”. “Ele só sabe fazer motociata, andar de jet sky […] só sabe fazer fake news”.

Agenda Lula esteve em São Paulo na manhã deste sábado para um comício na Zona Sul da capital. O vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSD), o ex-prefeito de São Paulo e candidato ao governo do estado Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede), Guilherme Boulos (PSol) e outras lideranças também participaram do evento. Mais tarde, o petista promoverá um outro evento com os paulistas, em Itaquera.

O ex-presidente decidiu não participar do debate entre presidenciáveis promovido pelo SBT, a partir das 18h15 (horário de Brasília).

