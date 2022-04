Lula e Bolsonaro empatam no 1º turno em SP, aponta pesquisa Ipespe

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência da República entre os eleitores paulistas, segundo a pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta segunda-feira, 11. O petista tem 34% das intenções de voto e o atual presidente tem 30%. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 8% dos votos, seguido por João Doria (PSDB), com 6%, e Simone Tebet (MDB), com 2%. André Janones (Avante), Felipe D’Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU) e José Maria Eymael (DC) têm 1% cada. Outros 13% disseram que não votariam em nenhum, branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

Na avaliação espontânea, em que os entrevistados respondem sem saber a lista de candidatos, 29% declararam voto em Lula e 28% em Bolsonaro. Ciro Gomes aparece com 5%, João Doria com 5% e Sergio Moro (Podemos) com 2%. O ex-juiz ainda não anunciou se disputará ou não o Planalto. Na simulação de segundo turno, 47% escolheram o petista e 36% o atual presidente. Os que votariam em nenhum, branco ou nulo são 15%. Em um cenário entre Lula e Doria, as porcentagens são 48% e 24%, respectivamente. Em outra simulação de segundo turno, Bolsonaro tem 39% e Doria, 37%. O Ipespe entrevistou mil eleitores de São Paulo entre 6 e 9 de abril. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também mostra que a administração do presidente Bolsonaro é aprovada por 28% dos eleitores paulistas, enquanto 52% consideram a gestão ruim ou péssima. Outros 20% avaliaram como regular. Na última pesquisa, realizada em fevereiro, o chefe do Executivo foi avaliado negativamente por 56% dos entrevistados. A gestão de Doria no governo estadual foi avaliada como boa ou ótima por 22%. Outros 40% consideram ruim ou péssima, e 35% responderam regular. No levantamento anterior, a rejeição era de 36%.