Lula e Bolsonaro focam Sudeste após debate quente e visita ao Nordeste

Após percorrerem várias capitais do Nordeste nos últimos dias e um debate bastante bélico na noite de domingo (16/10), os dois candidatos à Presidência da República voltam suas atenções para o Sudeste, com agendas nos estados que reúnem os maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na última semana, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) centraram esforços na região em que o petista conseguiu vantagem no primeiro turno. Apesar disso, o atual presidente foi mais votado no Nordeste este ano do que em 2018, e tem focado a propaganda no eleitorado nordestino.

No início de outubro, o chefe do Executivo federal causou polêmica ao afirmar que o analfabetismo na região é maior por causa do Partido dos Trabalhadores (PT). A fala gerou série de críticas ao presidente e vai ao encontro a manifestações de apoiadores, que teceram comentários preconceituosos contra eleitores da região por terem votado majoritariamente em Lula. Por isso, foi a estados nordestinos e fez programas políticos voltados para lá.

O petista começa a semana em São Mateus, na zona leste de São Paulo, onde realiza uma caminhada pela manhã. À tarde, na capital paulista, ele tem encontro com padres, freiras e religiosos. Esta segunda agenda será a primeira de Lula com a ex-presidenciável Simone Tebet (MDB). Além de São Paulo, Lula deverá cumprir agendas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e também na região Sul — no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina — e no Amazonas.

Por sua vez, o candidato à reeleição começa a semana em Brasília, com encontros políticos e uma reunião com cantores sertanejos, no Palácio da Alvorada. Ele tenta capitalizar o apoio de artistas como forma de demonstrar força política. Também é possível que participe de um evento evangélico na noite desta segunda-feira. Ao longo da semana, viaja para o Rio, Minas e São Paulo.

O fator Minas Estão previstas para esta semana agendas de Lula e Bolsonaro em Minas. No primeiro turno das eleições, o ex-presidente abriu uma vantagem de 563 mil votos sobre Bolsonaro no estado. Tradicionalmente, desde 1989, o candidato a presidente vitorioso ganha em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país.

Logo no início do primeiro turno, o atual mandatário conquistou o apoio declarado do governador reeleito Romeu Zema (Novo), e tenta reduzir a distância com a ajuda do político.

No entanto, as campanhas anteriores mostram que a máquina pública mineira não conseguiu dar a vitória ao presidenciável no estado. Nas últimas quatro disputas — em 2018, 2014, 2010 e 2006 —, o governador de Minas Gerais apoiou um presidenciável que foi derrotado no estado. Foi assim com Aécio Neves e Geraldo Alckmin, em 2006 e 2010; com Antonio Anastasia e Aécio Neves em 2014; e com Fernando Pimentel e Fernando Haddad em 2018.

Lula deve ir, no final da semana, a Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, e a Governador Valadares, na região do Rio Doce.

Já Bolsonaro fará comícios em Juiz de Fora e Montes Claros (MG). Será a quarta ida dele a Minas em duas semanas, mas a primeira ao interior do estado. Até então, Bolsonaro cumpriu agendas somente em Belo Horizonte.

Na sexta (21/10), o postulante à reeleição participa do debate do SBT em São Paulo, ao qual Lula não confirmou presença. Já no sábado (22/10), Bolsonaro participa de comício na região metropolitana de São Paulo e comparece à partida do Palmeiras e Avaí, pelo Brasileirão.

Datafolha Dados da segunda pesquisa Datafolha depois do primeiro turno, divulgados na noite da última sexta-feira (14/10), apontam que o ex-presidente Lula segue na liderança das intenções de voto no Nordeste do país, com 68%. Bolsonaro soma 27%.

No Sudeste, porém, o chefe do Executivo nacional passa à frente do petista e soma 48% das intenções de voto. Nessa região, a mais populosa do país, Lula tem 44%.

Os números seguem em estabilidade desde o último levantamento, divulgado em 7 de outubro. À época, Lula tinha 66% das intenções de voto no Nordeste, e Bolsonaro, 28%. No Sudeste, o atual mandatário reunia 47% das intenções do voto, ante 44% de Lula.

