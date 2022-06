Lula e Janja são diagnosticados com Covid e estão em isolamento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à Presidência da República, e a esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, foram diagnosticados com Covid-19 e ambos estão sob isolamento.

A notícia foi revelada neste domingo (5/6) nas redes sociais do petista. Segundo o anúncio, Lula, que tomou a quarta dose da vacina no início do mês de abril, está assintomático e Janja apresenta leves sintomas.

Veja:

O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias. #equipeLula pic.twitter.com/chuuig7gCn — Lula (@LulaOficial) June 5, 2022

A Covid vai interromper momentaneamente as viagens de Lula, que busca reforçar seu palanque nos estados. A participação dele nas agendas de pré-campanha nestas segunda (6/6) e terça-feira (7/6) está cancelada.

Evento em Minas

Como palco para o próximo grande evento de sua pré-campanha, o petista havia escolhido Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, onde realizaria, no dia 10 de junho, um ato para formalizar a aliança com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) e apresentar a chapa completa no estado.

