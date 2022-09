São Paulo – Lula (PT) atacou neste domingo (4/9) o uso que Jair Bolsonaro (PL) faz do nome de Jesus. O ex-presidente fez a crítica durante seu discurso para empregadas domésticas, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

O petista afirmou que o atual presidente faz motociatas e encontro de jet skis, pois não tem “coragem” de fazer comício para não se “misturar com o povo”, porque “mente demais”.

“A maior mentira que ele [Bolsonaro] conta todo dia é avocar o nome de Jesus toda hora”, disse Lula. “Vocês sabem, aqui deve ter bastante evangélicas, vocês sabem nos olhos dele que ele está mentindo. Ele usa o nome de Jesus em vão que é pra poder tentar enganar a boa-fé das mulheres e dos homens cristãos desse País”, continuou.

O ex-presidente defendeu que o Estado não deve ter religião e deve tratar todos os credos com respeito. Lula mencionou ainda iniciativas do seu governo e da gestão de Dilma à favor da liberdade religiosa.

Leia mais na página das Eleições 2022 do Metrópoles

Acesso às armas Lula criticou o acesso às armas no governo de Jair Bolsonaro. O petista disse que agora os bandidos não precisam mais roubar armas da polícia, pois podem comprá-las legalizadas.

“Eu não acredito que alguém quer uma arma para o bem. Eu tenho 76 anos e nunca tive interesse em ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus e o meu comportamento”, afirmou.

O candidato a presidente também fez menção a armas em outro momento de seu discurso para empregadas domésticas no qual defendia a educação.

“Quero dizer pra vocês que não haverá decreto de arma nesse país, haverá decreto de livros”, prometeu Lula, caso seja eleito para a Presidência.

O post Lula: “Maior mentira que Bolsonaro conta é avocar o nome de Jesus” apareceu primeiro em Metrópoles.