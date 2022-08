Lula ou Bolsonaro? Pela primeira vez Juliette revela intenção de voto

Mais um famoso revelou em quem irá votar! Juliette anunciou sua intenção de voto hoje, 29 de agosto, por meio de alguns posts em sua conta oficial do Twitter. Além disso, a ganhadora do BBB 21 aproveitou para desabafar sobre sua própria história.

+ Bruna Marquezine revela apoio político e dispara: “O voto é secreto”

A influencer e cantora afirmou ser a favor do fim do governo do atual presidente da república Jair Bolsonaro. “Quanto à atual liderança, tenho certeza absoluta do que não quero que se perpetue”, afirmou a artista.

“Talvez muitos não conheçam a minha trajetória. Sou nordestina, cresci em comunidade, filha do ensino público [como a maioria dos brasileiros], única da família a ter curso superior, formada em Direito pela Federal, trabalhei na Defensoria Pública da União, me tornei advogada”, afirmou a maquiadora.

Juliette revela voto e faz desabafo: ‘Não há como calar’ (Foto: Reprodução / Globo)

